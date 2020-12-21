「Military.com」19日報導，美國海軍電競隊小組宣布選拔7名水手與1名海軍飛行官，加入海軍電競小組「山羊與榮耀」(Goats＆Glory)。海軍表示，招募新血讓對電競有特殊熱情的士兵，從軍的同時仍能磨練甚至學得更多技巧。為增加年輕人了解海軍文化的機會，海軍成立電競小組，然過程中卻發生諸多爭議，導致一度喊卡。

報導表示，「山羊與榮耀」電競小組將再次與初代選拔的組員，一同在直播中與觀眾同樂。「山羊與榮耀」的大本營位於田納西海軍新兵徵募指揮部(NRC)，該小組預計2021年舉辦電競賽事以饗同好。

NRC指揮官韋勒茲(Dennis Velez)坦承，「發展電競小組的確有些困難與障礙，但現在我們在電競的優勢無可質疑」。

日前韋勒茲在訪問中才表示，經選拔出的水手可在海軍Twitch頻道上進行直播，一邊與粉絲一同玩遊戲，一邊與他們聊天，進而讓普羅大眾更了解軍隊的生活型態，掃除各種軍旅生涯的「都市傳說」；這些事以前得靠招募人員在各艦隊擺攤，使盡渾身解數「搭訕」經過的年輕人，才能進行。

根據DVIDS報導，想加入海軍電競小組，必須官拜下士以上，連續3年通過體測與身體組成評估(Body Composition Assessment, BCA)。海軍表示，電競與海軍有頗多相似之處，強調忠誠、團隊合作、壓力下進行有效溝通，以及持續進部的堅定承諾。藉由電競交流、彼此結盟，海軍能跟有從軍潛力的年輕人建立連繫，並分享海軍生活與海上故事，使年輕人有機會認識、理解海軍任務。

事實上，隨著年輕族群自電視平台轉至網路遊戲，為吸引年輕人目光並透過遊戲進行時的聊天，增加年輕族群對軍旅生涯的理解，進而刺激其投筆從戎的意願，NRC於2020年3月成立「山羊與榮耀」電競小組。

山羊與榮耀招募影片。

此外，海軍更編列高達3300萬美元(約新臺幣10億元)的預算，用於網路平台與電競活動之上，佔海軍廣告整體預算的97%。

不過，一路走來也並非順風順雨，甚至曾2度遭高層喊卡；2020年9月，「山羊與榮耀」遭爆料使用種族歧視的帳號名稱，最終該名成員遭團隊除名。2020年10月，海軍與陸軍一同在Twitch直播。當粉絲詢問成員們如何看待美軍的戰爭罪行時，「山羊與榮耀」立刻設定敏感詞過濾系統。隨後粉絲繞過敏感詞繼續追問時，「山羊與榮耀」更直接禁止其發言。

此外，聊天室不時會有「點連結抽Xbox Elite控制器」；但網友點進去卻發現只有連到招募網頁，根本沒有抽獎，引爆網路鄉民的憤怒。

紐約州眾議員的歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)更提案，禁止美軍以電玩或電競做為招募媒介。她在提案中指出，「本次預算案所有的預算，不得做為武裝部隊用於Twitch或任何電子遊戲、電競、直播平臺的支出」。

她強調，陸軍與海軍利用直播平臺招募無行為能力的年輕人相當不負責任。戰爭不是遊戲，陸戰隊拍版不利用類似平台做為招募媒介的決策，應成為海軍停此類似行動的借鏡。

不過，海軍官員認為，這不只是招募工具的延伸，更是讓平常沒有機會了解軍旅生涯的觀眾，能夠討論軍中生活模式與工作的地方。韋勒茲則澄清，「山羊與榮耀」能有正規編制與駐地，將能更好地監督與管理。

(中時新聞網)