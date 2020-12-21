百萬重機疑失控自撞 騎士魂斷華江橋 06:472020/12/21 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方拉起封鎖線鑑識，釐清事發原因。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方拉起封鎖線鑑識，釐清事發原因。（黃世麒攝） 蘇姓騎士安全帽破裂，可見撞擊力道之猛烈。（黃世麒攝） 華江橋北市出入口閘道21日近3時發生一起死亡車禍，55歲蘇姓男子騎乘1部近百萬的BMW大型紅牌重機往板橋方向行駛時，不明原因失控撞上分隔橋墩，重機當場噴飛百米遠，整個車道零件四散，男子當場倒地不起，沒有呼吸心跳。 警方獲報趕抵現場，拉起封鎖線鑑識，初步判定疑似是重機失控自撞釀禍，至於確切的事發原因，警方仍在調查釐清中。 高雄雙載情侶疑未兩段式左轉 兩人遭追撞命危 千萬賓士跑車飛越分隔島 駕駛稱路不熟急找業者吊離 (中時 ) #失控 #自撞 #華江橋 #重機 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台64快速道小貨車失控側翻飛越對向道 3車連環撞3輕傷 11:092020/12/19 社會 受雨勢影響 宜蘭橋通車延期 17:312020/12/20 寶島 前警務員偕友登山 疑不熟路況自摔死亡 03:432020/12/21 社會 路人斑馬線「跳恰恰」機車閃避自摔 警曝罰款數目網傻眼 14:562020/12/20 社會 龍鳳漁港聯外道 明年改單向 04:102020/12/20 地方新聞 漫遊月津港之美 月之美術館「漫月美行動」始動 19:372020/12/20 寶島 幫追債不成還想索萬元走路工 男遭痛扁砍傷 09:452020/12/19 社會 未兩段式左轉 高雄情侶遭撞雙亡 04:102020/12/21 地方新聞 檸檬車請命1╱買到漏水車還被笑 TOYOTA受害車主驚爆致命關鍵 10:362020/12/20 社會 3寶行人違反號誌 騎士閃不及犁田 14:022020/12/20 社會 台鐵區間車平溪平交道擦撞小客車 現場無人傷亡 12:252020/12/20 社會 社會熱門新聞 女少校出牆1／地方爸爸跟監兒媳 怒揭政戰測謊官騙愛搞不倫 - 社會 百萬重機疑失控自撞 騎士魂斷華江橋 - 社會 UBA虎尾科大隊長遇車禍死劫 學弟悲慟：這玩笑開太大 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 開車時突收「紅線違停罰單」 男愣：地上原本沒畫線啊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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