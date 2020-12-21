警方拉起封鎖線鑑識，釐清事發原因。（黃世麒攝）

蘇姓騎士安全帽破裂，可見撞擊力道之猛烈。（黃世麒攝）

華江橋北市出入口閘道21日近3時發生一起死亡車禍，55歲蘇姓男子騎乘1部近百萬的BMW大型紅牌重機往板橋方向行駛時，不明原因失控撞上分隔橋墩，重機當場噴飛百米遠，整個車道零件四散，男子當場倒地不起，沒有呼吸心跳。

警方獲報趕抵現場，拉起封鎖線鑑識，初步判定疑似是重機失控自撞釀禍，至於確切的事發原因，警方仍在調查釐清中。

(中時 )