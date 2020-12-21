本刊日前直擊名模洪曉蕾的前夫王世均，與兩位辣妹現身火鍋店，其中眼神媚惑的濃妝黑衣女，曾被媒體猜測應是王世均的新婚妻，不過他否認，另一位辣妹則疑似是黑衣女的好友。
用餐期間，王世均與兩女互動不多，49歲的他外型保養得宜，但摘下眼鏡才能看清楚手機畫面的小動作，還是洩露「上了年紀」的訊息。吃飽後他快速走到櫃檯付錢，接著開車子載雙辣妹到台北市中山區的住家，看來他就算視力不好，體力應該還是很不錯。
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(中時新聞網)
本刊日前直擊名模洪曉蕾的前夫王世均，與兩位辣妹現身火鍋店，其中眼神媚惑的濃妝黑衣女，曾被媒體猜測應是王世均的新婚妻，不過他否認，另一位辣妹則疑似是黑衣女的好友。
用餐期間，王世均與兩女互動不多，49歲的他外型保養得宜，但摘下眼鏡才能看清楚手機畫面的小動作，還是洩露「上了年紀」的訊息。吃飽後他快速走到櫃檯付錢，接著開車子載雙辣妹到台北市中山區的住家，看來他就算視力不好，體力應該還是很不錯。
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