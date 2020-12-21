今年8月本刊曾直擊日籍男星夢多，與身材姣好的酒窩妹Evelyn約會，熱戀中的兩人連番公開上演喇舌、摸胸和抓屁股等親密互動。11月底，本刊又巧遇他與酒窩妹一起用餐，飽餐後兩人就在馬路邊熱吻，顯示仍愛得濃烈。
沒想到12月初，本刊記者在台中高鐵站巧遇形單影隻的夢多，問他怎麼沒帶女友，他竟沒好氣地表示「分手了」，兩人的IG也互相取消關注。只能說感情的世界還真是瞬息萬變，上月底親到難捨難分，這個月說不愛就不愛了！
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(中時新聞網)
今年8月本刊曾直擊日籍男星夢多，與身材姣好的酒窩妹Evelyn約會，熱戀中的兩人連番公開上演喇舌、摸胸和抓屁股等親密互動。11月底，本刊又巧遇他與酒窩妹一起用餐，飽餐後兩人就在馬路邊熱吻，顯示仍愛得濃烈。
沒想到12月初，本刊記者在台中高鐵站巧遇形單影隻的夢多，問他怎麼沒帶女友，他竟沒好氣地表示「分手了」，兩人的IG也互相取消關注。只能說感情的世界還真是瞬息萬變，上月底親到難捨難分，這個月說不愛就不愛了！
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