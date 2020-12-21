江湖盛傳「交往超過500個女友」的歌壇才子鄭進一，日前在晚上10點半左右，與5名熟女一同前往台北市松山區的美式餐廳用餐。

5名熟女中，有位身材高䠷、頭髮染灰，全身行頭都是「外雙C」精品的女子格外顯眼，原來是剛推出新歌〈一個人的Long Stay〉的本土劇演員李沛綾（原名李佩怡），該首歌製作人正是鄭進一。眾人簡單用餐聊天後，鄭進一與李沛綾先行離去，看來情場浪子即使已65歲，女人緣還是很好呢！

李沛綾（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)