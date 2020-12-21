87歲的「鑽石歌王」林沖，1969年以一曲〈鑽石〉紅遍大街小巷，熱愛表演的他，2017年宣布戰勝癌症病魔後，今年8月因腹痛緊急送醫，才檢查出腹部長了主動脈瘤，還罹患胃潰瘍及十二指腸潰瘍，吃與不吃都會痛，但礙於心臟瓣膜受損無法開刀。環環相扣的身體狀況，讓他大受打擊，這幾個月暴瘦10公斤，加上膝蓋退化無法運動，腿部肌肉量大減，連站都站不穩，有心要再開演唱會的他，只能默默乞求「拜託再給我一點健康的時間！」

林沖如今已87歲，因保養得宜仍維持好氣色，看不出正為疾病所苦，他也發願康復後要再開演唱會。（圖／翻攝自林沖臉書）

2011年，林沖被診斷出罹患前列腺癌第三期，他除了接受正規治療，並靠著每天運動、保持心情愉快和改變飲食習慣三招，成功戰勝病魔，癌症指數降為零，儼然是位生命鬥士。

不料今年八月，林沖因整夜腹痛緊急送醫，才知道腹部長了直徑達四點五公分的主動脈瘤，還檢查出胃潰瘍及十二指腸潰瘍。現在林沖吃飯時，心情就像等待「開獎」一樣，不知道這餐吃完會不會痛，萬一痛起來血壓還會飆高，導致主動脈瘤變大，他說：「五公分就有破裂的風險，所以要小心控制在目前的四點五公分。」

原先就有裝心臟支架的林沖，因心臟瓣膜功能也受損，不能開刀處理主動脈瘤，身體也很容易疲累，讓向來活力十足的他相當不能適應，「因為現在不能健身，腿的肌肉都退化了，站久了會累，而且還很不穩。」不過，他仍打起精神，展現當初抗癌成功的樂觀，「現在就多休息，沒事到頂樓種種花，等我（身體）都好了，一定還要再開一場演唱會！」他還透露，已有金主願意為他的演唱會投資百萬元。

抗癌成功後，林沖因主動脈瘤、胃潰瘍等問題再度住院休養，他仍努力保持樂觀。（右：楊貴媚）（圖／翻攝自林沖臉書）

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生病前林沖常上健身房維持身材，如今因不方便運動使肌肉量大減，常常站不穩。（圖／翻攝自林沖臉書）

(中時新聞網)