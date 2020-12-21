今年8月「鑽石歌王」林沖因腹痛緊急送醫，檢查出腹部長了主動脈瘤，還罹患胃潰瘍及十二指腸潰瘍，正向看待病情的他，十二月中回診時，意外發現體重驟降，也減輕了心臟的負擔，接受本刊訪問時，氣色已比先前好了許多。相當注重外表的他，堅持不讓人看到他的老態，除了拍照時不拄拐杖，也表示「未來如果走不動需要坐輪椅，我是絕對不想讓別人看到我那個樣子的。」

演藝人生走過一甲子的林沖，近期將推出自傳，由中央大學出版社出版、該校老師林文淇一手策劃，作者為曾獲文學獎的吳思薇和歷史博士王善卿。熱愛舞台的林沖，今年仍出席台灣優質生命協會舉辦的「弱勢長者聖誕圍爐餐會」，與協會理事長方芳芳、祕書長紀寶如及資深藝人文夏、文香、林松義和李炳輝等人，一同陪伴蝸居長者。

其中九十三歲的文夏，去年在本刊獨家揭露疑遭看護「餵毒」後轉住進安養機院，日前因身體二氧化碳濃度過高緊急送醫，近日又因氣溫驟降引發氣喘，再次跑了急診室一趟，直到十二月中才康復出院。兩位演藝圈大前輩努力對抗身體的不適，除了是為迎接下一次的登台表演，更是要為社會大眾帶來正向的力量。

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(中時新聞網)