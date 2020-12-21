洪記海祿堂是高雄知名骨董行，客戶遍及全球，負責人洪憲鎧卻控訴，他任職政治作戰局保防安全處測謊官的兒媳，以高標準對進階軍官「忠誠儀測」，私底下卻與擔任保險員的舊愛進出摩鐵，還租房築愛巢，兒子知道妻子姦情後斷然離婚，軍方對此事卻睜一隻眼閉一隻眼，洪憲鎧決定說出真相，希望軍方徹底調查這起醜聞。

「洪記海祿堂」在高雄已經有超過40年的歷史，質樸雅緻的空間內擺放上千件古玩藝品，每項在行家眼中都是無價之寶，連一塊沉香木的市價都高達8位數，負責人洪憲鎧（洪男）在商場縱橫多年，見過大風大浪，但記者登門拜訪當天，他眼角眉梢卻被揮不去的憂愁籠罩，因為他不得已要將家醜公諸於眾。

洪憲鎧提到，蘇女與兒子是政戰局同事，交往半年便發現蘇女懷孕，2人2014年8月奉子成婚，蘇女要求風光出嫁，兒子斥資百萬舉辦豪華婚禮，蘇女看上總價40萬元的勞力士手表、紅寶石和玉墜，身為「公公」的他毫不猶豫、說送就送，原以為有求必應能讓兒子得到幸福婚姻，卻換來「軟土深掘」。

結婚後，洪家才發現與這位兒媳婦對金錢觀落差極大，洪男說，蘇女每周都要求出遊、住飯店，光是周末的吃喝花費就高達4萬元，兒子到蘇家用餐，卻會被抱怨「吃飯沒付錢」，雙方因此頻起口角衝突，蘇女埋怨老公小氣、窮酸，開始將小孩帶回娘家並夜不歸營，2017年8月後便沒再回夫家，更訴請離婚。

直到2018年2月，洪家接獲曾姓女子訊息，才知道蘇女早已出軌。曾女自稱是徐姓保險員（徐男）的前妻，表示徐男是蘇女學生時期的舊愛，2017年7月，2人舊情復燃，徐男當時為和蘇女「重修舊好」，將結髮妻掃地出門，該女子還出示多張通徐男與蘇女的對話截圖，內容露骨的令人咋舌。

洪憲鎧表示，當時為了迎娶政治作戰局蘇姓女軍官，兒子一手包辦婚宴、婚紗、喜餅到樂團和攝影，他還贈與女方40萬的勞力士手表、紅寶石和玉墜。（圖／讀者提供）

殘酷真相讓洪家如遭晴天霹靂，洪男為找尋媳婦外遇證據，甚至親自開車跟監，發現蘇女放假後便直奔台南與徐男偷情，曾目睹2人甜蜜出遊、吃消夜、進出汽車旅館，徐男還在高鐵站附近租房，當作假日約會的愛巢，野鴛鴦逍遙快活的畫面，也讓洪男為兒子感到憤憤不平。

「這種軍人負責測謊工作，國家還有救嗎？」洪男痛批，蘇女在保防安全處負責測謊工作，駐外武官返台和赴任時都必須經過「忠誠儀測」，更對各級主官嚴格管控，要求軍人遵守高道德避免被敵國收買，蘇女卻大方出軌，儼然是嚴重破口，希望軍方可以深入調查，避免這樁醜聞成為國安漏洞。

本刊致電蘇女並傳送訊息訊問，但至截稿前未獲回音，政治作戰局則表示將深入調查。

洪憲鎧是高雄知名古董商，在業界縱橫近40年，卻因兒媳外遇不得已將家醜搬上檯面。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)