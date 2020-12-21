在2019年交通部觀光局舉辦的「經典小鎮」票選中拿下第一名的苗栗苑裡，不僅倚山靠海，能泡湯又適合採果，還有藺編工藝與淳樸的風情，現在就到苑裡度個離城忘憂的假期吧。

車子駛下交流道，沿著海邊方向開去，依稀能聞到空氣中夾雜一絲海水鹹味，遠處可見稻浪搖曳，這就是苑裡給人的最初印象。

木雕園區 品藝術嘗美食

抵達靠近出水海濱的「心雕居」時，陽光正好，踏著石板路往內走，映入眼簾的是原住民石雕、結合閩式古厝的展廳。園區第三代負責人陳薈茗提到，此地原是已故伯父陳烱輝的木雕創作場所，陳烱輝十多歲就入山與排灣族人同住，還成為首位傳承排灣族文化的漢人。

走進「心雕居」的展廳，可看到陳家兩代三人以排灣族文化等意涵創作的木雕作品。（圖／焦正德攝）

在陳烱輝病逝後，其父陳成合撿拾漂流木雕刻，排解喪子之痛。受到父親與兄長影響的陳清海，也在退休後拾起雕刻刀，因此這裡可同時看到三人風格各異的創作，有的與自己對話，有的展現農村童趣，園區內的大型作品「兩代三門牆」，亦刻劃了三人不同的創作軌跡。

來到這裡，一定要嘗嘗「心雕居灶咖」的健康養生餐，尤其是選用午仔魚、赤鯮等蒸、烤的當季鮮魚，或以汆燙呈現原始海味的透抽。飯後可到排灣族石砌古法建成的「原始亭」乘涼，也可到走到原始亭旁邊、通往海濱的祕境，看木麻黃、林投樹等樹木交織成一片防風林，當陽光從林間灑落，還會在身上留下美麗光影。

套餐附有九層塔拌飯、南瓜濃湯和自製鯊魚餅等，以簡單調味帶出食材鮮美，主菜尤其推薦當季鮮魚。（午間套餐500元，需預約）（圖／焦正德攝）

肚子若還有一點空間，就往老字號伴手禮店「垂坤」前進吧！已有三十多年歷史的垂坤，從最初發跡於市場，到開設大型的旗艦店，每個旅客幾乎都毫不手軟地一籃籃掃貨，其中豬肉系列可是必買，例如用豬後腿肉做成肉紙狀的「原味杏仁肉干」，或加入獨家香料滷汁的「原味肉條」；此外，還有魷魚片、蝦餅等零嘴，以及黑芝麻煎餅和「卡哩卡哩」等各色餅乾，一定讓你吃好吃滿。

「原味肉條」滷煮入味且帶有嚼勁，讓人一口接一口。（200元／包）（圖／焦正德攝）

「垂坤食品旗艦店」販售各式各樣的零嘴、伴手禮，即便平日造訪也有滿滿人潮。（圖／焦正德攝）

藺草原鄉 認識藺編手藝

既然已到苑裡，就要了解藺編文化。苑裡早於清初就發展藺草編織，甚至外銷，是在地婦女曾經賴以維生的手藝。苑裡鎮上的「藺草文化館」規劃了帽蓆文化、農村古文物展示等主題區，方便遊客深入淺出地了解藺編歷史。

在「藺草文化館」可透過展件與文字解說，了解苑裡「藺草原鄉」稱號的由來。（圖／焦正德攝）

充滿濃濃文青風的「藺子」工作室，則是帶領年輕族群對進入藺編天地的起點。推開藺子的門，架上或白牆懸掛的新式藺草帽、帆布袋與背包，分別出自了苑裡四十多位工藝師阿嬤之手，即便紋路相同，也可在細節中窺見細微差異，蘊藏了手感的溫度。工作室創辦人廖怡雅與李易紳夫妻，不僅友善收購阿嬤們的手作，也復育藺草田，並持續開發新產品與自家設計的帽帶花紋，牆上一隅還設立工法資料庫，來買草帽的時候，別忘了聽聽這些編紋背後的故事。

工藝師阿嬤用雙手編織出多款藺草商品，與她們悠長的一生。（圖／藺子提供）

堅韌且纖維細緻的三角藺，日曬後香氣久久不散。（圖／藺子提供）

「藺子」工作室創辦人廖怡雅與李易紳以老工法結合新商品，讓更多年輕人愛上苑裡藺草編織。（圖／焦正德攝）

山間放鬆 泡溫泉採果去

時序入冬，在苑裡蕉埔里的淺山間，開放民眾採果的「佳樂觀光果園」正是熱鬧時候。從現在到農曆年前，帶酸香的大白柚、具柳丁香氣的帝王柑、甜度高的砂糖橘、風味濃郁的茂谷柑輪番上陣。別瞧水果們外表看來不起眼，其實內裡香甜多汁，這是因實行友善種植的緣故。果園主人張寶山與羅紅英夫妻加入苑裡推廣友善耕作的「裡山青果社」，從不用除草劑、進階到捨棄農藥，甚至果園周邊還發現過石虎、野兔等生物蹤跡。

「佳樂觀光果園」的主人張寶山與羅紅英夫妻，以友善耕種方式，悉心栽植大白柚等水果。（圖／焦正德攝）

離果園不遠的「享沐時光莊園渡假酒店」，十月才正式開幕，是苑裡少有的溫泉飯店。除了可選擇日式庭院風的露天風呂與私密的裸湯風呂，在有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉內，消除一身疲憊，還可到六樓「光苑」戶外露台與八樓景觀台，欣賞黃昏時迷人的廣闊平原。晚餐就享用飯店針對二至六人推出的合菜吧，以粵菜為主的佳餚分量、味道俱足，定能安撫脾胃。

冬季合菜新推「天香咖哩海大蝦」、「蟲草淮杞燉排骨」等豐富菜色，還有開胃菜與甜品。（住客價格依人數為1,000元＋10%至3,000元＋10%）（圖／焦正德攝）

「享沐時光莊園渡假酒店」裡頭占地7百坪的「露天風呂」，含有溫泉池、冷泉、水療SPA等設施，讓旅人得以放鬆身心。（圖／焦正德攝）

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(中時新聞網)