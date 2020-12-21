【1】鎮海火箭彈備戰 像極了鋼彈

海巡署首艘雙船體的巡防艦「安平艦」日前交船，未來將執行東方海域巡弋，其中，艦上配有「鎮海火箭彈」，由於造型特殊，海巡署長室的粉絲專頁特別介紹該武器系統，指安平艦上共有42枚火箭彈可發射；立委鄭運鵬還留言說，懷疑是抄襲鋼彈，但他沒有證據。

【2】日動畫商取消台灣優先上映權

日本動畫《鬼滅之刃劇場版─無限列車篇》在台灣上映，創下票房好成績，但各地戲院卻發生多起盜錄事件，雖代理商木棉花一再呼籲此為違法行為，且恐會危及台灣片商未來代理日本動畫的權利，但盜錄事件仍不間斷。曼迪傳播表示，受盜錄事件影響，已有一部動畫電影遭日本片商延期上映。

【3】露營風再起 露營車賣到缺貨

發卡組織大搶國旅商機，觸角更從飯店延伸到露營場地。事實上，疫情爆發後，國內設備較新、較好的營區都是一位難求，沒1個月前預定，根本別想有帳；就連動輒200萬起跳的露營車都賣到缺貨，還沒上市就被訂光。

【4】連署差1.2萬份 罷中宣布放棄

備受關注的罷免高市議員陳致中連署案，高達1.2萬多份連署書無效遭中選會剔除，依法10日內須補件，但罷中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪20日坦言，來不及補件，今將發新聞稿正式宣布放棄罷免行動，只能選擇尊重民意。

【5】A-Lin飆歌愛女伴舞挺媽

A-Lin在20日於高雄巨蛋舉辦第2場「Passenger 旅．課」世界巡演，飆唱多首熱門歌曲〈旅課〉、〈荒唐〉等，唱到〈Gentle woman〉，她與50位舞者一起嗨跳，最後特地留下3位舞者，她興奮介紹：「這3位是我的家人，他們平均16歲。」其中身穿粉紅衣女生，外型與A-Lin、老公黃甘霖神似，據悉，該女生就是A-Lin與黃甘霖的13歲獨生女，母女倆首度同台，掀起高潮。

(中時新聞網)