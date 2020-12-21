已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控涉掏空公司資產數十億元，還挪用5億清償澳門賭場賭債，最高法院判刑9年定讞，劉已入監服刑，台灣高檢署因劉另因涉犯財報不實、背信罪亦被判刑確定，日前聲請定應執行刑，高院裁定劉應執行11年8月。

劉永祥疑在澳門欠下數億元賭債，資金調度出現問題，他利用擔任和旺董事長機會，2010年間以和旺名義收購北市大同區雙連段土地，後因政府打房，無法獲得都更許可，劉將44筆土地出售，各收1億及5億元訂金，他再將訂金中的1億挪用還債。

劉還偽造董事會紀錄，違法讓和旺擔任紅利公司7億元債務連帶保證人，但劉未償債，反挪用4億1300萬元，並盜開和旺8億5600萬元 支票擔保個人債務。

劉另在2013年至2015年間炒作和旺股票，逢高出脫持股，以此獲利上億餘元，坑殺散戶。台北地院及高院審理後，依背信罪、財報不審罪、侵占罪及操縱股價將劉永祥判刑10年6月，最高法院部分撤銷、部分駁回上訴確定。

高院更一審認為，劉男因個人財務問題，挪用土地買賣價金，更盜開和旺公司支票提供擔保，又利用外資、金主鎖定籌碼，利用股市炒手、金主共同炒作和旺公司股票，時間長達2年，將劉男判刑9年，最高法院今年3月31日駁回確定。劉男已入監服刑。

由於劉男另因涉財報不實罪、特別背信罪，最高法院去年判刑定讞，檢方聲請定應執行刑，高院裁定劉應執行11年8月。

(中時 )