湖人21日傳出續約前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)3年4000萬美元(約台幣11.2億)！庫茲馬原本與湖人剩下最後一年菜鳥合約，季外可成為非受限自由球員，本季他是被球團選項留下，薪資356萬美元。

這讓庫茲馬從菜鳥的3年500萬美元一口氣晉升到千萬年薪，更重要的是讓他在湖人找到歸屬感。總管佩林卡(Rob Pelinka)說：「庫茲馬過去3季大幅成長，扮演奪冠的重要角色。我們很欣慰他是湖人一手挑選、拉拔、續約的球員。」

庫茲馬2017年首輪被籃網選中，這支選秀籤是2013年塞爾提克在一筆大型包裹交易換給籃網的。然後籃網再把布魯克羅培茲(Brook Lopez)和選秀籤交易給湖人，所以庫茲馬其實是由湖人指名挑選的。

續約的最後一季(2023-24)庫茲馬擁有球員選項可逃脫，ESPN「沃神」指出這是聯盟球隊首次給予「非頂薪菜鳥」的保障。球隊主將詹姆斯(LeBron James)立即推文慶賀：「恭喜啦兄弟，晚飯給你請！」

庫茲馬季初有信心危機，擔憂自己在球隊被邊緣化，也就是和「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)一樣的下場。朗佐鮑爾當初亦是湖人一手挑選和培養，結果因為球風和詹姆斯重疊，打了兩季就被賣出。庫茲馬去年曾傳言會被賣，現在湖人表態對庫茲馬的重視，他可以踏實地打球了。

(中時新聞網)