醫師蘇偉碩主張萊克多巴胺具有毒性，遭政府「查水表」，原本25日要到案說明，但昨（20）日卻突然被告知取消。國民黨高雄市議員陳若翠爆料，「聽說其邁為此致電分局長飆罵」。對此，市府反駁表示，市長沒有打電話給任何人，三民二分局長黃文哲也說，陳其邁沒打電話給他。

陳若翠在臉書表示，「不傳喚，奇怪了！整個中央地方政府，難道失心瘋錯亂了」，針對蘇醫師反萊豬被查水表一事，聽說陳其邁致電分局長飆罵，「怎麼只聽警政署指示，未照會一下市長室，把市長當路人甲？」

陳若翠直言，無能政府居然怪罪分局長，中央壓迫人民噤聲，上樑不正下樑歪，市長應該去問他的前長官蘇貞昌院長，為什麼下令告發，硬查蘇醫師水表，坐實民進黨箝制言論自由的證據，現在上面殺雞儆猴不成了，拿下面警局罵開刀問罪，這樣對嗎？

國民黨高雄市議員陳若翠爆料，「聽說其邁為此致電分局長飆罵」。（圖／摘自陳若翠臉書）

精神科醫師蘇偉碩因發表反萊豬言論，遭衛福部提告。（圖/本報資料照片）

據《聯合》報導，高雄市新聞局長董建宏澄清，「完全沒這回事」，強調市長沒為此打過電話給任何人，警方是依檢方指示行事。三民二分局長黃文哲也表示，沒有接過市長電話，也沒為此案與市長聯繫。

蘇偉碩昨在臉書指出，早上接獲通知，案件已經移交由地檢署管轄，原訂25日晚間10點赴警局應訊已取消，靜待檢察官另外改訂應訊日期。

(中時新聞網)