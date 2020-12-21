曾任檢察官的林姓律師，2017年為毒品案李姓女被告向法院聲請交保，不滿法官未准交保，竟在合議庭審理另案時擅闖法庭，質疑法官，並向媒體爆料、上網質疑法院程序、批評檢察官縱容警方違法，律師懲戒委員會決議將林停職2月。林不服提覆審，但律懲會維持決議，林遭停職2月確定。

林男2017年9月在一件毒品案的準備程序中，當庭為被告李姓女子聲請交保，3天後以電話詢問書記官交保裁定是否下來？書記官回覆評議後暫時無法交保，林回稱會將本案公諸社會媒體輿論公斷，並聲請閱卷。

林閱卷後明知法官準備程序中未裁准交保，將交保聲請留待合議庭評議，事後也告知合議庭評議結果，當天下午仍擅闖合議庭另案審理的法庭，質問審判長，雖審判長及受命法官回覆已評議過，林仍不斷提出質疑。

林離開法庭後接受媒體採訪，並以「因為太累了，所以草率？」為標題，在其事務所網站上刊登聲明，點名承辦本案的緝毒組檢察官，未要求警方完整調查，「不難讓人懷疑檢察官明顯縱容警方違法作為，刻意未依法命警方完整譯出相關對話內」，質疑承辦檢察官自自甘墮落喪失司法官屬性，成為警方橡皮圖章。

林還PO文「法官在準備程序之後段，詢問辯護律師及在場旁聽之李女家屬，能以多少金額交保？交保後在台住處為何？並且徵得律師同意將林女責付律師，但法官卻諭知仍由合議庭3名法官評議後決定」，並稱「法院如果要袒護檢方的墮落，辯護人會將本案公諸社會媒體輿論公斷」。

律懲會認為，林身為律師，應尊重法庭秩序，擅闖法院審理另案之公開法庭，質疑法官，破壞法庭審理秩序，有害另案當事人權利，而林在案件裁判確定前，於另案之公開法庭、媒體訪問及網站公開聲明，質疑法院程序及偵查檢察官縱容警方違法，已損害司法尊嚴或公正形象，違反律師倫理規範，決議停職2月。

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(中時 )