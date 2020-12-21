測試大廠京元電(2449)舉辦內部持續改善專案競賽發表會（CIP）邁入20周年，今年於苗栗縣竹南廠擴大舉辦。活動邀請官方、學界評審及供應商共襄盛舉，展現產、官、學、供應鏈緊密合作，共同攜手學習成長的氛圍。

京元電指出，全球半導體排名前50大廠商中，超過半數為京元電客戶。從出口金額來看，京元電連續多年位居台灣出口前10大廠商，去年更晉升至前5名。這些實績有很大一部分是靠著持續改善專案活動，不斷提升生產效率及品質所獲得的成果。

透過品質管理與持續改善提供更優越的測試服務，京元電2020年前11月自結合併營收265.9億元、年增達14.9％，續創同期新高。由於已在主流趨勢的5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、資料中心與車用市場提前成功卡位，公司看好未來幾年營運績效可穩健走揚。

京元電總經理劉安炫指出，公司堅持20年推行持續改善，已贏得20年業績一路成長佳績，員工人數亦由數百人擴充至7千人規模。未來將秉持CIP的持續改善精神，以永續發展為目標，攜手上、中、下游夥伴精益求精，邁向另一個光輝20年。

京元電資深副總李坤光表示，親自帶領內部團隊推動CIP已連續超過十年，除了長期在內部舉辦持續改善活動穩定扎根外，更積極參與外部所舉辦的公開發表競賽、並屢獲佳績，除可藉機練兵並吸取外部經驗，更激發自身再精進的動力。

(時報資訊)