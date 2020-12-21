今年3月剛滿20歲的日本AV女優唯井真尋，憑著E罩杯身材搭配「甜死人不償命」的清純笑容，甫出道便擄獲老司機們目光。近日她在個人推特大曬「送貨照」，寒冬送暖，老司機們又出動了！

唯井真尋（唯井まひろ）前年以18歲出道，初生之犢立即在AV圈打響名號，魔鬼身材加上天使笑容，引起極大關注和話題。在經紀公司經營下，唯井片量滿檔，去年勇奪日本成人廣播獎、最優秀新人、最佳話題等大獎。

她在推特分享一系列「送貨照」，紮起馬尾的まひろ，穿著再普通不過的藍色POLO杉，頭戴鴨舌帽，坐在廂型車裡準備送貨。視線往下移，下半身竟完全沒穿，修長白皙美腿盡現，最後連「屁股蛋」都跑出來了，粉絲大飽眼福。

唯井真尋曬送貨照，引網友熱議、分享。（翻攝tadai_mahiro twitter）

日本AV女優汰換率驚人，賞味期通常沒幾年，許多女優一逾25歲立即被歸類為「資深」，若沒有令人印象深刻的作品，很快會被淹沒在後浪滾滾的時代浪濤中。

也因此，斜槓經營不同領域的消費客群，已成現代女優必修課題。唯井年紀雖輕，卻有商業頭腦，除了本業，她開設YouTube頻道、打遊戲當直播主，都有不錯的成績，在新一代女優中備受矚目。

唯井真尋曬送貨照，引網友熱議、分享。（翻攝tadai_mahiro twitter）

(中時新聞網)