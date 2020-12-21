節氣來到冬至，近日北北基一連處於陰霾濕冷的天氣型態，許多人的過敏症狀加劇，只能靠藥物緩解。其實還有個調理身體的機會，就從冬至這天開始。以中醫角度來說，冬至和夏至都是自然界陰陽之氣消長的轉折點，體質較弱的人，容易在這個時節發病，與「三伏貼」的效果類似，「三九貼」是在冬至之後進行，用來治療冬季舊病復發、緩解病症及發作次數，利用穴位敷貼的方式預防過敏性疾病。

朴子醫院中醫科主任李昌諴建議民眾想調養體質，利用「三九貼」調節經絡與臟腑氣血。（圖／朴子醫院提供）

甚麼是三九貼？

三九貼源自於「三九天」之說，意指冬至起每九天為一個計數單位，連續三個九天就是一年中天氣最冷的時節，由於日曬不足，日夜溫差大，地面溫度逐漸下降，空氣越來愈冷洌。中醫認為，「三九」這段期間，正是呼吸道疾病及過敏性疾病最易發作的季節。

朴子醫院中醫科主任李昌諴博士指出，研究顯示，三伏天與三九天進行的穴位敷貼，透過貼敷藥物對人體的刺激可提高人體的干擾素γ（IFN-γ）濃度 (減少發炎及過敏反應)，並降低過敏反應引發的免疫球蛋白IgE，調節免疫T細胞（TH1/TH2）的比例，進而增加人體的免疫力。

因此從冬至後開始，每隔九天敷貼穴位一次，一般以敷貼三次為一個療程，稱為「三九貼」，不少中醫診所都已經開辦三九貼門診。台北長庚醫院中醫部提醒，適用對象包括有過敏體質之成人或兒童，像是氣喘、過敏性鼻炎、過敏性支氣管炎、異位性皮膚炎等，或體質虛弱易感冒者可以參酌。

吃湯圓時，吃十小兩大剛剛好，同時當天的飯量最好減半。(示意圖/Shutterstock)

●湯圓吃多少才不會過量？「十小兩大」剛剛好

冬至湯圓好吃但是熱量高，吃巧不吃胖，台中慈濟醫院營養科主任楊忠偉說，紅白小湯圓十顆大概七十大卡，包餡湯圓像芝麻、花生等口味，大概四顆到五顆，就有將近一碗白飯的熱量。因此他建議，十小兩大口訣，簡單易記。

傳統紅白湯圓十顆，包餡湯圓兩大顆，同時飯量也要減半，才不會造成腸胃負擔。

●進補怎知補過頭？中醫提醒這些情況出現要注意

現代人精神壓力增加、生活方式改變，吃多、動少，血氣容易滯留而體內運行出現障礙，代謝不佳阻礙氣血運行，體質因人而異，最好諮詢專業的中醫師，依體質調配最適合的處方，不可濫吃坊間補品。如果不清楚自己體質為何，盡量以平補的方式來進補。且不要過食補品，否則適得其反。

進補後，如果出現如嘴破、狂冒痘痘、便秘或糞便乾硬、口臭等不舒服現象，可能就是進補過頭。且進補的禁忌多，當喉嚨痛、感冒發燒、身體發炎或感染、懷孕或生理期時，本身患有糖尿病、高血壓等心血管疾病、痛風等慢性病時，都不應進補或應諮詢醫師，以免引發嚴重身體問題。

如果全家一起補最適合的就是四神湯，食材有蓮子、茯苓、山藥、芡實。四神湯屬於平補，性味平和、適合所有人食用。其主要的功效是健脾益氣，先把脾胃顧好了，吃進去的營養才容易吸收。更要銀髮族在進補時應該更要小心，像是高血壓、糖尿病等慢性病其實不適合隨便進補，服用藥物時更要注意，以免造成交互作用影響健康。

(中時新聞網)