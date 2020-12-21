今天是24節氣的「冬至」，受到科羅旺颱風水氣北上及東北季風影響，今天全台有雨、北台灣濕冷，東北部有豪雨機率，氣象局表示接下來有3波變天，現在這波、周四第二波東北季風增強冷到周六，最後是下周一至下周三鋒面通過、東北季風再增強。

氣象局今天發布北北基宜大雨特報，預報員葉致均表示，今天低溫加上水氣多，3500公尺以上高山有機會降下今年入冬以來初雪。溫度方面，台南以北、東半部低溫14至17度，沿海、空曠地區或近山區平地更低溫，高屏地區低溫18、19度，整天濕冷須注意保暖。

氣象局表示，明、後天（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部及恆春半島仍有雨，宜花雨勢較大，其他地區多雲。

氣象局表示，周四、五（24、25日）東北季風增強，北部及東北部又變天轉冷，這波冷空氣伴隨的水氣較少，周四北部、東半部及中南部山區局部降雨，周五僅東半部及大臺北山區零星降雨，其地地區為多雲到晴，直到周六下半天氣溫才回升。下周一至周三(28至30日)鋒面通過及東北季風又增強，北部、東北部又轉冷下雨。

(中時新聞網)