被外界稱為藝人徐乃麟女密友的董子綺，官司纏身，除藉徐的內湖豪宅，經營麻將賭場外，還被控佯稱投資慶富造船股票「假買賣」私吞投資款、詐騙公司登記規費等，由於官司陸續定讞，檢方日前針對董女已確定的詐欺、賭博、侵占、偽造文書6罪，聲請定應執行刑為2年2月，得易科罰金約79萬多元，執行檢察官近日將傳喚她到案繳清罰金。

藝人徐乃麟因被爆料內湖豪宅作為賭場，引發軒然大波，事後檢警查出是徐的女性友人董女2016年與楊姓女子承租徐的內湖豪宅，作為麻將賭場抽頭，董、楊2女被依賭博罪判刑6月，得易科罰金定讞。

董女另被控於4年前向李姓男子遊說合夥投資慶富造船公司的股票，但她卻偽造文書假買賣後私吞300萬元投資款，歷審將她依偽造私文書罪判刑1年10月，最高法院撤銷後，高等法院更一審改判6月，得易科罰金定讞。

另董女2018年與知名徵信女業者江梅綺合作開公司，被江女控告涉嫌詐騙公司登記規費11萬3450元，另她還在2009年任職某法律事務所，負責某公司登記及帳務，侵占該公司50萬元驗資款，並盜領該公司1萬5500元，被依詐欺、業務侵占等罪判刑1年，得易科罰金定讞。

檢方日前針對董女詐欺、賭博、侵占、偽造文書共6罪，向高院聲請定應執行刑，高院裁定董女應執行2年2月，得易科罰金。

此外，董女另被控於2015年以仲介土地買賣為由，要求2金主先各付200萬元、50萬元佣金，事後董女沒賣掉土地也沒還錢，台北地院日前依詐欺罪判董女1年4月，尚未定讞。這部分案情若近日判刑確定，檢方可能另再聲請定應執行刑。

(中時 )