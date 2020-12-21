民進黨中執會週三將再度討論修改「黨職人員選舉辦法」，放寬參選資格，讓原本入黨兩年才有被選舉權，改為不受入黨期限限制，被派系質疑是為了讓黨智庫副執行長吳怡農參選台北市黨部主委，但正國會系統堅持制度化才願意支持；黨政人士表示，經協調後，此條款應該會在週三中執會通過，未來將全盤通用。

月初民進黨中執會原本就要討論修改的「黨職人員選舉辦法」，因為屬正國會中常委陳亭妃及陳茂松都直言此案有疑慮，黨主席蔡英文裁示「下次再討論」。

黨政人士透露，上周黨中央秘書長林錫耀及組織部主任李慶鋒陸續找正國會中常委陳茂松溝通，陳說，正國會還是堅持制度化，不能因人設事，若真的要過，應該所有黨職選舉、各縣市一併適用，只要制度處理好，他沒有意見。

因此，在不因人設事、朝向制度化後，「黨職人員選舉辦法」可望在週三中執會通過。

由於上次中執會開會前，林錫耀把英系要角中常委黃承國、黨團總召柯建銘、蘇系中常委吳秉叡等人請進辦公室「密談」，唯獨沒找正國會，據了解，這場會前會，林向派系代表告知，這是「主席的想法」，希望大家支持。

黨政人士指出，2日中執會前一天，林錫耀才找正國會派系龍頭林佳龍勸說陳茂松，但陳認為黨不可因人設事，林佳龍也如此認為，並告知，設吳怡農條款，只改主委太牽強，他也無法接受；並指，陳當初蔡賴初選時因為挺制度，也一度被懷疑挺賴，這次又再來一次，對黨不好，想幫吳怡農，最後愛之，適足以害之。

據了解，因為林已清楚正國會的態度，2日中執會前，各派系代表都被林錫耀找進辦公室，唯獨沒有找正國會。

2日中執會前，蔡英文公開受訪，被問到修改內規「吳怡農條款」時表示，「這個事情怎麼這麼複雜？走這麼快？」修法是在選舉資格上進一步放寬，讓更多人參與，黨的選舉有更多、更好的選項。

有黨內人士說，這攸關未來各派系在黨內的佈局，總統應該只知道「年輕人」部分，不知道背後的「複雜」，所以被這麼一問，才會說，「這個事情怎麼這麼複雜？」

黨政人士說，中常執委、全國黨代表、黨部主委都選完了，唯獨台北市黨部主委尚未補選，這個時間點要來修黨職選舉辦法，「一定有鬼」，吳怡農入黨不滿兩年，當然是為了吳未來台北市的佈局。

他說，當初為了解決人頭黨員，才把入黨滿一年始具選舉權與被選舉權改成屆滿兩年，現在又要放寬？

他表示，在台北市，綠色友誼及黃承國系統勢力較龐大，但吳怡農一旦當上北市黨部主委，新系將有可能改變在台北市發展組織的空間。

雖然新系不認為吳怡農是散是新系，但有派系成員表示，「不是看吳怡農，而是這案子背後推動者的派系。」

(中時 )