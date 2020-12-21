民進黨23日將討論修改「黨職人員選舉辦法」，遭質疑是為吳怡農（右）參選台北市黨部主委鋪路。（本報資料照片）

民進黨2022年台北市長選舉，被外界稱為「24年來離首都執政最近的一次」，新系的牌張張可打，除了與其友好的吳怡農，可望與國民黨蔣萬安再捲一次雙帥對決，桃園市長鄭文燦若戰首都，就算敗選，也可成為挑戰2024的勳章。

民進黨2022台北市長人選，外傳名單不少，從基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君等洋洋洋灑灑，還有最近傳出的吳怡農，但這些名單背後，都深藏派系佈局夢。

黨內人士分析，之前一直被傳接閣揆及爭取大位的鄭文燦，竟然也在台北市長名單內，但是若這是新系佈局，一點也不奇怪。

他說，民進黨在台北市，想要拿下首都市長，確實是一場硬仗，再加上國民黨派出蔣萬安，那更是硬上加硬，如果新系打得如意算盤是，鄭文燦參選北市，如果沒選上，首都選舉可以打知名度，也可擺脫鄭文燦太地方性的形象，更彌補了桃園市長任期屆滿的空窗期，加上願意為黨打一場艱困的戰爭，一旦落敗直攻大位，不僅無縫接軌，也更順理成章。

至於吳怡農，曾對北市黨部主委一職發聲明，「黨內比我有經驗的前輩很多，一定有比我更適任的人」；黨政人士分析，有人認為吳不是新系，但至少跟新系友好，如果最後出來是吳怡農，也是另一張牌，對新系來說，不論嫡系還是庶出，牌很多，張張可打。

黨政人士說，「吳怡農條款」當然是為了要讓吳未來選台北市長解套，雖然台北市長人選是初選產生，但是黨部主委有話語權，就台北市議員部分，主委有席次建議權，市黨部決定席次後送到中執會通過，通常中執會都會尊重是市黨部，且2022選舉輔選工作將由黨部處理，這會連動到2024大選。

也有黨內人士說，吳怡農「人際關係不佳」，當主委後，可以改善跟基層的關係，既可佈局2022選市長，又可充分掌握黨機器。但無論吳最後選不選主委，修改規定後，確實給吳開了一個大門。

至於正國會系統的基隆市長林右昌，也即將任期屆滿，據了解，林右昌曾在私下聚會中，暢談他對台北市都市規劃的願景，可顯示林想攻台北市的意願很強。

(中時 )