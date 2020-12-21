防疫國家隊重要成員旭富製藥昨天(20日)中午傳出火警，今天(21日)上午7時由財務經理楊文禎舉行重大訊息記者會，傷重的菲律賓籍勞工清晨已不治，粗估財產損失約８億台幣，明年第1季訂單約6億台幣無法生產，尚有2.5億元倉儲仍須分析是否符合標準才能知道是否可出貨。

楊文禎指出，周日原本工廠沒有安排工作，主要處理周五下班後留下簡單收尾工作，往生同仁是處理溶器回收作業，相對簡單並無安全上問題，才會安排他獨立作業，已經透過駐台代表通知家屬，會盡力做最大撫卹。

他表示火警要等消防隊調查才能進一步釐清，但敘述發生意外時，同仁立即啟動滅火相關作業標準程序，也成立警急因應小組，同時拉出水線，卻因溶劑突然外流到水溝，火苗也跟著亂竄，使得火勢難以撲滅。

除公司財損外，被波及隔的5家鄰廠，投保理賠上限為3千萬元，但因為還無法進入火場，無法進一步評估損失及相關賠償金額。

他強調，旭富財務情況健全，工廠已投足額投保，針對受影響的廠商在能力範圍內賠償，約250多名員工薪資也不會受到影響，產線無法運作，品管、研發各項作業可能受波及，是不是會放無薪假，將另行說明。目前因應消防隊要求，員工今天都不用到公司，等消防對於火場解除後，公司恢復供電，才能進一步進入現場了解情況。

(中時新聞網)