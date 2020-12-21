國民黨台北市議員羅智強昨（20）日發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，第一個鎖定民進黨立委蔡適應，號召網友出征灌爆臉書。短短一天，蔡適應臉書湧入3千多則留言，羅智強今再點名民進黨立委吳思瑤。

羅智強今在臉書指出，「割萊委，下一個，吳思瑤」，請大家到吳思瑤臉書留言善勸「懸崖勒豬，別護萊豬」，經上次大家齊力警告，吳思瑤最近收斂很多，上次聯席委員會也找了一個藉口沒有去投票，同時呼籲吳思瑤繼續保持，否則若24日投票護航萊豬，就是發動罷免她的時候。

文章才剛PO出幾分鐘，吳思瑤的臉書已可見許多網友留言「懸崖勒豬，別護萊豬！」洗版，也有當初立委選舉投給她的民眾氣憤表示，「結果妳支持萊豬進口？妳下次再來石牌，我一定罵爆妳」。

羅智強一PO文，網友馬上湧入吳思瑤臉書留言。（圖／摘自吳思瑤臉書）

12月24日立法院將投票表決萊豬相關行政命令，羅智強從20日開始，每天將挑一個萊豬立委，呼籲臉友到該立委臉書留言「懸崖勒豬，別護萊豬」，表達反對萊豬進口立場。

昨遭點名的蔡適應，批評羅智強為爭取黨內台北市長提名，急於搶聲量，不顧國家利益，搶當反美大將。羅智強則回應，基隆鄉親不是笨蛋，都記得當年整個民進黨從上到下，是如何堅持「牛豬分離」，恐嚇國民黨「敢開放萊豬就要總統下台」，今天拿著「國家利益」的大帽子要蠻橫推動萊豬，是看不起基隆鄉親的記憶力嗎？

羅智強也坦言「因為我要選台北市長」，所以更要守護台北市民的食安反對萊豬，而蔡適應想選基隆市長人盡皆知，卻背叛基隆市民的健康護航萊豬，這才是讓人傻眼的事，有這種萊豬立委，也真是人間至寶。

割萊委，下一個，吳思瑤 謝謝大家支持，警告萊委蔡適應，留言蓋樓我+1 短短一天蓋了近3600樓 再過三天，1224就是萊豬表決日 請大家去吳思瑤臉書留言善勸 「懸崖勒豬，別護萊豬」 經上次大家齊力警告 吳思瑤最近收斂很多 上次聯席委... 由羅智強發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)