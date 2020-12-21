民進黨近來作出許多讓民眾無法接受的政策，無論是萊豬議題、疫情控制、政院網軍製圖，或是多次的統編風暴，都讓人民非常不滿，對此，資深媒體人黃創夏就在臉書上表示，年末我們將告別2022，「迎接2018」，表示民進黨即將重演2018年選舉慘敗的悲劇，黃創夏這發言也引起綠營支持者的不滿。

黃創夏今(21)日在臉書上表示，我們即將告別「2020」、迎接「2018」，並指出這是在預判2022年執政黨的選情，目前在檯面上已經有很多預兆了，並向民進黨喊話「毋謂言之不預」，應該要有所警惕，別繼續重蹈覆轍。

對於黃創夏的說法，很多綠營支持者都相當不滿，憤怒在該文章下面回應道「有人開始帶風向了，還二年就迫不急待搞三人成虎」、「創夏所言差矣！回老家去種田吧」、「你在唱衰什麼?不唱衰你會全身癢是不是啊」。

但也有人對黃創夏的說法感到認同，表示「現在台聯黨及喜樂島都跳船了，蘇醫生是台聯的，民進黨連台派都迫害，怕票多」、「他們的2022會比2018更淒慘的。」

(中時新聞網)