喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案，台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9億餘美元，最高法院去年10月裁定准許沒收犯罪所得3億1253萬9913.44美元（約台幣90.3億元）確定，其餘近6億元美元部分發回高院更裁，事隔一年，高院終於定本周三(23日)上午開庭進行言詞辯論，預料檢辯雙方將激烈交鋒。

拉法葉艦犯罪所得沒收案，高檢署相當重視，指派經濟金融犯罪查緝督導小組檢察官邱智宏蒞庭論告，據了解，負責拉法葉艦案司法互助的北檢檢察官劉怡婷也將出庭。

檢方認為，依當年佣金約定，海軍只要付款，汪、郭就可獲15％佣金，依據沒收新制，犯罪所得包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，加上汪家人並非單純「第三人」，而是「犯罪行為人」，依法可沒收。

檢方不排除高院23日當天將會辯論終結，明年可望作出裁定。北檢已先在9月底針對確定沒收的美金3億多元部分，向瑞士等國提出司法互助請求返還。

拉法葉艦案，北院2017年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元，另駁回汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元。高院2018年11月裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。去年10月底，最高法院裁定檢方聲請沒收其中本金3億1253萬9913.44美元確定；另本金1億7465萬2895.28美元及孳息計近6億美元部分，發回高院更裁。

最高法院認為1億7465萬2895.28美元，是在MIDDLEBURY公司於瑞士蘇黎士SBC銀行2個帳戶，是否為汪傳浦與郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得，應進行實質調查程序及言詞辯論，且原審未敘明應沒收孳息的屬性，發回高院更裁。

(中時 )