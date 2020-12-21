小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(21日）財經重點。

【1】韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，帶動筆電及平板、遊戲機、智慧電視、WiFi網通設備等宅經濟商機銷售動能，12月以來DRAM需求由淡轉旺，然而疫情對全球半導體物流亦造成延遲情況，加上年關將近，韓系記憶體廠今年業績目標達陣後，業界傳出提前關帳並暫停出貨，急單則加價三成才願意出貨，因此帶動DRAM現貨價近日全面飆漲。

【2】筆電出貨量 明年看增4成

疫情帶動全球筆電需求大好，繼今年出貨量創下2億台、年增率23％後，供應鏈大廠透露，筆電品牌紛紛大幅加碼明年的出貨量目標，預估明年全球出貨量將高達2.8億台，不僅創下歷史新高，年增率高達四成，更是10多年來首見。以目前關鍵零組件大缺貨，不斷上升的出貨量目標達成率有多高，業界估計明年第二季就知分曉。

【3】公股銀年終獎金 兆豐掛帥

公股金融業年終行情，兆豐銀今年仍掛帥。根據各大行庫內部依據最新的獲利狀況來評估今年員工的平均年終行情，今年兆豐、一銀、合庫可望位列前三名，其中兆豐銀今年的年終無法拿到上一個年度平均八個月的行情，平均仍約可拿七個月，也是行庫最高水準。至於一銀、合庫，行方目前估計應有機會達到六個月左右。

【4】台積電7奈米 超微灌大單

受惠於新冠肺炎疫情帶動個人電腦及遊戲機強勁銷售動能，處理器大廠美商超微（AMD）明年第一季的中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）出貨量已被ODM/OEM廠預訂一空，並持續追加在台積電7奈米投片量。超微攜手台積電大搶市占率，業界預算超微明年在台積電7奈米投片量將較今年增加逾八成，並擠下高通成為台積電7奈米製程最大客戶。

【5】雅虎財經評選 Zoom登上2020代表企業

雅虎財經（Yahoo Finance）評選視訊會議軟體供應商Zoom為2020年最具代表性的企業，歸因於新冠病毒肆虐全球，實施「社交距離」的防疫措施，迫使人們必須居家上班或學習，也讓提供視訊開會或聊天服務的Zoom，成為無數人生活不可缺的一部分。

(中時新聞網)