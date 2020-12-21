台北市西門町日前出現一名「蘿莉塔」打扮的正妹，坐在地上擺攤徵男友，引起網友討論。她表明已單身兩個多月，之所以公開徵求戀愛對象，是因為不想耶誕節、跨年「一個人過」，結果還真的被她找到了！

這名自稱「倪安」的妹子，以一身「蘿莉塔」裝吸引路人目光，大膽行徑一度成為話題。她在個人IG分享兩隻貓膩在一起的照片，PO文「謝謝大家的祝福，目前我已經有對象了，真的非常感謝大家的熱情，希望這段感情可以持續久一點。」

許多網友留言恭喜她脫單、獻上祝福，「沒想到這樣也能找到另一半」、「距離平安夜還有3天，現在比照辦理來得及嗎」、「恭喜恭喜」、「這年頭就是要勇於追愛」、「妳用過的幸運板子可以借我嗎」。

不過「倪安」並沒有秀出「男友照」，引起部分網友對於她持續炒作的質疑。事實上，當「倪安」在西門町公開徵友、衝高LINE好友人數後，已有人認為這只是某些網美的造勢手法，「人氣衝一波，先打響知名度再說」、「整件事都很像刻意操作」、「就算公布男友照，能確定真的是男友嗎」。

(中時新聞網)