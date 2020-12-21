根據美國Axios新聞網站報導，日本軟體銀行(SoftBank)周一將為自己首次成立的SPAC公司進行IPO(股票初次公開發行)，計畫籌資5億至6億美元。

所謂SPAC（Special Purpose Acquisition Company），字義來說就是特殊目的收購公司。SPAC會先在交易所IPO集資，然後進行市場收購。因SPAC主業就是收購，又被暱稱為空頭支票公司。

據悉，除了正在申請IPO的這家SPAC，軟銀也計畫成立其它兩家SPAC公司，方便處理日後國際收購業務。華爾街的高盛與花旗銀行也是這次軟銀SPAC，初次公開發行的輔導券商。

報導指出，軟銀SPAC運籌帷幄者，也正是打點自家規模達千億美元的願景基金(Vision)與願景2號基金(Vision 2)的投資顧問。

這是軟銀第一次籌組SPAC，之前，軟銀曾點頭同意某家SPAC收購軟銀投資的OpenDoor房屋買賣平台公司，並在9月份以48億美元成交。最近，據傳軟銀也走掉兩位合夥人，跳巢到Gores Group從事SPAC業務。

軟銀發言人則拒絕評論以上媒體報導。

(時報資訊)