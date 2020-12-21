美國國會參議院多數黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell）與少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稍早前宣布，周日國會已就規模9000億美元的新冠紓困方案達成協議。

國會最快將於周日午夜表決新紓困案與全年度政府支出法案，但為了避免來不及完成立法，導致聯邦政府自美東時間周一凌晨起陷入停擺，國會周日擬先通過一個為期僅一日的臨時支出措施，為周一進行表決爭取時間。

數個月以來，美國國會一直未能就強化醫療照護系統與緩解經濟衝擊的新方案達成協議，使數百萬美國人眼看著救濟逐一中止而陷入煎熬，如今國會方面終於傳來好消息。

受此激勵，周日隔夜市場美股主要指數期貨小幅上揚，道瓊指數期貨漲60點，標普500指數期貨微升，那斯達克100指數期貨漲0.2%。

新一輪紓困措施將附加於全年度政府撥款法案中。在經過數日的反覆協商，美國國會領導人宣布就新冠援助措施與政府全年支出法案達成協議。他們尚未發布這個總規模超過2兆美元的法案文本，但希望能在翌日通過。

參議院多數黨領袖麥康諾周日在參議院表示：「終於，我們有了這個國家需要的兩黨突破。」

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項計畫是一個「在疫情升高之際提供急需資金，以挽救美國人民生命與生計的計畫。」他們並表示，總統當選人拜登於明年1月20日上任後，他們很快會推動更多的救濟支出措施。

(時報資訊)