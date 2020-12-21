民進黨英系立委劉棹豪證實，8日邀約副總統賴清德餐敘，遭外界解讀「後小英時代，各派系超前部署」。港媒《中評網》更關注到賴清德延攬1位前海基會副董事長姚人多的機要幕僚，似乎想補足其在兩岸議題上的劣勢，為備戰2024做準備。

2020總統大選，賴清德因堅持參加民進黨內初選，與英系關係交惡，《風傳媒》報導，賴清德很清楚至今英系內部對他敵意未消，更有英系要角承認，2024要支持桃園市長鄭文燦，因此，當劉櫂豪主動邀請其參加餐會，賴清德欣然前往，希望能化解彼此之間的心結。

內容也提到，賴清德選後努力化解各方對他的敵意，除拜會前副總統陳建仁，請教副總統職責外，也知悉台商對他獨派色彩有疑慮，特地請教姚人多關於兩岸議題，也決定延攬1位姚人多的機要幕僚加入副總統辦公室幕僚，期望能改變台商對賴的刻板印象。

不過，對於外界的解讀，《中國時報》報導，劉櫂豪則表示，當初邀約時，真的很單純，外界不要想得太複雜，只是單純老朋友敘舊而已。唯一比較「政治」，就是綠委陳明文跟賴清德提到，大家初選時，難免立場不同，但都為了台灣，賴副總統也說，大家一起為台灣打拚。

(中時新聞網)