民進黨新科立委賴品妤因出眾外貌，過去就有「學運女神」封號，進入國會後，更晉身「立院女神」，不吝惜分享好身材，但也引來不少酸民批評。賴品妤7月在Instagram貼出兩張深V辣照，近日又被翻出，留言攻擊「X逼立委，這麼放蕩的騷樣子」。

一名網友在該張照片下留言洗版，「這麼喜歡袒胸露乳！不如去日本下海演AV…」「以後你們每天就可以不要穿衣服了」「我以為我看到了AV封面」。

整串留言也被賴品妤截圖，PO上臉書表示，「哇好氣喔週末還要崩潰，最氣的那種，可憐哪」。其他網友看了後則笑說，「標準的愛看又愛嫌欸」「看來他很喜歡那張照片」「對著一張圖片有那麼多想法他應該去美術館」。

事實上，賴品妤當初分享該張照片時就引來不少批評，她也在臉書回嗆，「有些人是不是沒搞清楚，要穿高領還是低胸都是我的自由」「關你屁事」。另有人放大照片並聚焦在胸部上，說「這就是綠委的水準 腥羶色」，賴品妤則回擊「為什麼放大別人的胸部指控腥羶色？（是誰的粉絲我就不提了，最瘋的那一種）難道這傢伙自己沒胸部，你脖子接腸子？」

哇好氣喔週末還要崩潰，最氣的那種，可憐哪😹😹😹 由品妤賴發佈於 2020年12月19日 星期六

(中時新聞網)