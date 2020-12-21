高雄市前鎮區昨（20日）晚間傳出死亡車禍，UBA（大專籃球聯賽）虎尾科大陳姓隊長載女友返家左轉之餘遭後方直行汽車追撞，經送醫後雙雙宣告不治。噩耗傳開後，陳男的學弟在臉書寫下悼念文，直呼「學長你這玩笑真的開太大了。」

據悉，23歲的陳姓男大生為UBA（大專籃球聯賽）虎尾科大隊長，昨日晚間為載蔡姓女友回阿嬤家慶生，不料卻在途中遇車禍身亡。據悉，陳男就讀自動化工程系4年級，身高190公分的他打的是前鋒，縱橫球場與隊友合作無間，還曾約定好要一起「爭奪籃球賽總冠軍」，未料如今因為一場橫禍斷送年輕性命，再也難以圓夢。

其中一位與他感情深厚的學弟，在臉書上悲痛寫下「學長你這玩笑真的開太大，今年才討論以後富明怎麼樣可以更好，平常打來打去、鬧來鬧去，從來沒想過你會遇到這種事，希望學長一路好走。」

就讀虎尾科大的陳姓男大聲死訊傳開，學弟在臉書寫下哀悼文。（翻攝照片）

此外，FBA（虎尾科大籃球聯賽）21日凌晨在臉書更新貼文，指出本周賽事將於賽前合照後進行默哀儀式，感謝陳學長為盃賽貢獻不遺餘力，實為盃賽的幕後推手，並感謝陳男過去為虎科籃球的付出。

Fba（虎尾科技大學籃球聯賽）也在臉書貼文寫下，將在賽前合照前替陳學長默哀。（翻攝照片）

(中時新聞網)