大陸女神迪麗熱巴擁有360度零死角神顏和曼妙身材，加上直爽個性，讓她人氣居高不下，20日她出席「2020騰訊視頻 星光大賞」，連換2套禮服，紅毯是玫瑰刺繡蓬裙禮服，仙氣十足，領獎時又換上細肩帶連身長裙，爆乳開高衩露出逆天長腿，驚豔眾人。

迪麗熱巴憑著《三生三世枕上書》，獲得「年度人氣電視劇演員」和「2020騰訊視頻VIP之星」2個獎，領獎時她換上細肩帶亮片連身裙，超低胸剪裁，讓她渾圓雙峰快包不住炸出，轉身拉起一邊吊帶，性感美背全都露，展現前凸後翹魔鬼曲線。

迪麗熱巴深V高衩禮服，火辣身材全都露。(圖/翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博)

粉絲看她擺出超火辣撩人姿勢，全暴動直呼「妳太會了」、「流鼻血了，妳打算怎麼賠」、「這是大半夜能看的東西嗎？」而有別於領獎的性感禮服，她走上紅毯時，穿上一襲玫瑰刺繡薄紗蓬裙禮服，配上皇冠頭飾宛如童話裡的公主，兩套禮服都美翻。

迪麗熱巴上下都露，性感十足。(圖/翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜獲封「新疆四美」，混血般的深邃五官、白皙皮膚，加上完美S曲線好身材，讓她出道至今都受到關注，不過她卻對自己長相不滿意，從小就覺得自己只是個普通女孩，反而很羨慕其他女孩的五官。

(中時新聞網)