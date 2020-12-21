當年以唱跳歌舞叱吒台灣歌壇的男星曹西平，如今不但當通告藝人，也開了臉書粉絲團，經常po文分享生活點滴與心情感觸，說話非常真摯及中肯，不少粉絲都欣賞堅持做自己的「四哥」，而今天他po文開玩笑說自己成了「曹上帝」，表示收到不少網友回饋，說聽他說話，竟治好多年宿疾。

曹西平今一早po文，說聽聞粉絲回饋才知道，自己化身曹上帝救人了，有粉絲表示自己多年來要吃安眠藥才能睡，但如今看曹西平直播，每晚聽他唱唱歌、說說心事，「聽著聽著就睡著了，她說再也不用吃安眠藥了」，竟治好困擾多年的失眠症，也有人已經好幾個月不用吃安眠藥了。

粉絲不斷地感謝曹西平，表示深夜時分，有四哥在空中陪伴，很有安全感，讚他說話聲音很平和，「不知不覺在溫暖的被窩就睡著了，手機一直開著直到天亮醒來沒有電了」，讓粉絲直呼太神奇，能睡得如此安穩真的很不可思議，盛讚曹西平「功德無量」。

曹西平表示，很高興能幫助到失眠症、憂鬱症的朋友們，也很感謝大家喜歡他的聲音，以及他分享的那些關於他、關於粉絲的故事，「這就是你我的園地，我可以幫到妳們我真的很開心」，但笑稱，還是很希望大家清醒看他的直播、自然地睡著，透露他常在直播中點名，沒回應就知道對方已經聽到睡著，隔天還對粉絲抽考，問他前一天說了些什麼？結果常常沒人給出正確答案，「你們沒有回答正確我就知道了，因為妳們已經睡很久了」，笑說自己的催眠術實在太厲害。

(中時新聞網)