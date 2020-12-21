《舊金山紀事報》記者利圖尼烏21日爆料，自從勇士「浪花弟」克雷湯普生腳跟阿基里斯腱撕裂，新球季提前報銷後，柯瑞每隔幾天都會傳簡訊給浪花弟了解情況與鼓勵，可是柯瑞幾乎沒有收到任何回覆，他卻並未因此感到生氣或被冒犯。

畢竟柯瑞與克雷湯普生已經搭檔快要10年時間，柯瑞或許是那個最了解浪花弟個性的人，很清楚浪花弟當前最需要的，很可能是一個人自己待著，尤其是經歷如此艱難的事情，不過柯瑞仍公開放話，希望浪花弟新球季可以盡量跟著球隊。

事實上，克雷湯普生的運氣確實很差，他在去年總冠軍賽期間，就因膝蓋十字韌帶撕裂，上個球季都只能坐在場邊觀戰，好不容易將從膝蓋傷勢復原，卻又碰上腳跟阿基里斯腱受傷，又提前告別新球季，內心難過與苦悶程度自然相當大。

儘管克雷湯普生並未經常回覆柯瑞簡訊，先前卻有傳出他跟受過同樣嚴重傷勢的前隊友杜蘭特，私下請教過如何從這種腳傷恢復的有效方式，代表他仍沒有打算輕言放棄，畢竟浪花弟也才30歲，籃球生涯不會這麼早就宣告結束或報銷的！

(中時 )