對股市信心爆棚。國泰金控21日上午發布12月國民經濟信心調查結果，有42.8％的受訪者預期未來半年台股仍會上漲，創2011年8月以來，亦即113個月的新高，所以12月有30.6％的受訪者想要將現金或定存轉入股票投資，創下國泰金2010年3月啟動調查以來的新高。

在資金行情推升下，股票市場維持榮景，且不斷創新高，各界都預估2021年股市還是會繼續高漲，國泰金每月針對其集團客戶線上調卷調查的信心指標，素有「國泰庶民指標」之稱，某種程度代表白領階級的看法，12月亦反應3成以上受訪者對投資台股心動，亦打算錢進股票，創歷來新高比率。

經濟基本面看好，民眾信心持續升高，國泰金分析，國發會最新公布的10月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，雖然秋冬之際新冠肺炎疫情在全球有升溫趨勢，但新冠疫苗研發成功等好消息也提振民眾信心，有47.9％的受訪者覺得現在經濟景氣比過去半年要好，經濟現況指數由11月的8.6，12月大增到22.4，創67個月來新高。

且大部分受訪者覺得「明天會更好」，12月有42.2％的受訪者認為未來半年經濟景氣還會比現在更好，經濟展望指數從11月的3.1，12月大幅彈升到16.6 。

2020年已近尾聲，不少人可能有升遷或換工作的機會，國泰金調查12月有逾20％受訪者覺得未來半年薪資會比現在增加，比11月略增、預期減少者亦比11月略減，所以民眾薪資上漲預期指數一舉由11月的-1.2，翻正到2.1，且是且是從今年5月開始連8月上揚。

預期股市好，台股樂觀指數亦是大幅彈升，11月還是-2.3，即預期未來半年會走跌的人，略多於預期上漲者，12月則是一舉轉正為18.3，即預期未來半年台股會繼續上漲者達42.8％，比11月增加11個百分點，預期會下跌者為24.5％，亦比上月減少8.9個百分點，代表看好台股者在12月大增，帶動逾3成受訪者都想進場投資。

股票好、又可望加薪，民眾對非耐久財的大額消費意願指數亦走揚，即對購物、出遊、住飯店等較奢侈消費，從11月的2.3，12月大幅增加至5.8 ，國泰金表示，代表民眾對未來展望的樂觀預期，提振民眾大額消費意願。

(工商 )