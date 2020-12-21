英飛凌科技（Infineon）推出1200V移轉模製（transfer molded）碳化矽（SiC）整合式電源模組（IPM），作為今年推出眾多SiC新品的總結。CIPOS Maxi IPM IM828系列為此電壓等級的業界首發，其提供精簡的變頻器解決方案，具有優異的熱傳導和寬廣的切換速度選擇，適用於變速馬達應用中的三相AC馬達和永磁馬達。本裝置有眾多用途，包括用於工業馬達、幫浦馬達，以及暖通空調（HVAC）的主動式濾波器。

CIPOS Maxi IPM整合經過強化的6通道1200V矽絕緣體（SOI）閘極驅動器和六個CoolSiC MOSFET，能提高系統可靠度，同時最佳化PCB尺寸和系統成本。新系列產品採用DIP36x23D封裝，使其成為最小尺寸的1200V IPM，並具有同級產品中最高的功率密度與最佳效能。IM828系列採用隔離的雙列直插式模製外殼，提供優異的熱效能與電氣隔離，符合EMI要求以及高要求設計的過載保護。

新款SiC IPM整合堅固耐用的6通道SOI閘極驅動器，內建停滯時間，可避免瞬態造成的損壞。亦在所有通道提供欠壓鎖定（UVLO），還有過電流關機保護功能。此款IPM藉由其多功能引腳，可為各種用途提供高設計靈活性。IPM新增保護功能，配備獨立的UL認證溫度熱敏電阻。可存取低側射極引腳以進行相位電流監控，使裝置更易於控制。

(工商 )