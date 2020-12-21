台股累計今年初開盤迄12月18日共236個交易日，集中市場總成交值為46兆9,061.48億元，日均值為1,987.55億元，股票成交量週轉率為117.92％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：貨櫃股、鋼鐵股、主機板與挖礦概念股、記憶體股等，看本周台股指數區間為14,000-14,400點。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.中研院與台綜院同步上調今年經濟成長率至2.71％與2.52％，因台灣疫情控管得宜，生產和商業活動衝擊程度小，加上出口表現亮眼，明年隨各國加速疫苗採購和施打，經濟有望重回正軌，兩大機構預估明年台灣GDP成長率為4.24％與3.53％。

2.央行上修今年經濟成長率至2.58％，明年隨出口維持成長，遠距商機與新興科技持續拓展應用領域，明年GDP預估為3.68％。

3.美國約有1,200萬人將於聖誕節後失去失業救濟金的補助，雖然國會兩黨對紓困法案細節仍存歧見，但延長補助金、薪資保護計畫與中小企業援助貸款等短期支出協議皆有折衷共識並力拚盡速通過，有望緩解年底前人民生計的燃眉之急。

4.中國11月累計全國固定資產投資年增2.6％，連續3個月呈現成長，係因地方專項債券發行加速，帶動工業投資與基礎建設穩健復甦。

(工商 )