台灣人有個在立冬這天「補冬」的習俗，除了補足一年辛勞之下所耗費的精神與體力，也為入冬之際作個準備，讓自己有個暖和健康的身子應對。天冷民眾普遍就是吃熱鍋，不過可不是凡吃熱鍋就算是進補，進補也要補的對補的健康，以避免吃出健康問題來。

冬季進補因人而異，營養均衡最重要。(圖/今健康提供)

●進補應先了解個人體質，缺什麼補什麼

澄明中醫診所游尚副中醫師表示，「補的正確」、「補的健康」是進補的先決條件，若忽略中醫的進補原則，甚至錯誤食用，可能會導致身體出現不適。提醒民眾在進補前應先充分了解進補的原則及個人體質，如此一來才能正確地進補，也才能在無副作用的情況下更有效的發揮作用。

「補的正確」、「補的健康」是進補的先決條件。(圖/今健康提供)

游尚副中醫師指出，進補的首要條件在於「有無虧損」，如氣虛者益氣、血虛者補血、陰虛者滋陰、陽虛者溫陽。若有食慾不振、腹脹腹痛、舌苔白膩或黃膩等情況者不宜進補，應先就診治療並調理。

台灣地處亞熱帶地區，氣候較為濕熱，加上現代人大多營養充足甚至過剩，一般而言普遍沒有進補的需要，反倒是常見「痰濕」問題，身體代謝能力不佳，無法順利排出體內的代謝廢物，甚至可能有三高問題，過度錯誤的進補反而增加身體負擔。

●台灣進補以滋陰潤燥為主 並留意避免生冷及作息

入冬後台灣人普遍愛好薑母鴨、羊肉爐等鍋物，游尚副中醫師指出，台灣人最好的補冬食品並非燥熱上火的熱補，相較之下建議以滋陰潤燥的食物取代為佳，例如冬季大白菜、白蘿蔔、豆腐、木耳、南瓜、馬鈴薯等，以符合「秋冬養陰」及健康養生的觀念，並把握少肉、少鹽、少糖原則，以降低身體負擔。

若要吃鍋物，游尚副中醫師建議可多加入各種菇類，季節轉換之際特別容易感冒，多攝取菇類，豐富的多醣體有助增強免疫力，無論是香菇、秀珍菇、美白菇、金針菇、黑木耳等，都有相當出色的強身效果。另外也要注意少吃生冷的食物，起居作息早睡早起，如此陽氣便能潛藏，符合立冬後「養藏」的原則。

台灣人最好的補冬食品並非燥熱上火的熱補，相較之下建議以滋陰潤燥的食物取代為佳。(圖/今健康提供)

●吃鍋配啤酒易引痛風 進補常見NG行為別再犯

若要應景一下吃吃鍋物暖暖身，除了前述應注意的原則之外，游尚副中醫師也提醒應留意，吃鍋進補時有許多食物是不宜搭配的。例如吃鍋喝白酒，容易引起急性胰腺炎、胃出血；搭配啤酒則容易引起痛風；許多人吃完鍋物後喜歡喝冰飲、吃冰淇淋等，容易累積油脂，讓肝臟、血管壁「卡油」，最終導致血管硬化、中性脂肪肝等。

游尚副中醫師建議，應景2~3週吃一次鍋物是無傷大雅，但平常就應留意健康飲食。在吃鍋物進補時應以白開水為佳，適時補充水分，也可以喝仙楂烏梅茶幫助消除油膩、促進消化，另外也可以在用餐完畢後隔一陣子，適量喝些茶清熱去火。

而像是麻油雞等油脂攝取量較充裕的情況，建議可將脂肪較高的食材作些簡單的處理，例如將雞肉的雞皮去除，如此也有利減少不必要的脂肪攝取。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)