LIVE／蘇貞昌出席科學技術會議開幕 回應蘇偉碩遭查水表一事

總統蔡英文拋出萊豬議題，讓蘇貞昌行政院團隊忙於應付，因此有人傳出「蔡蘇不合」的說法，也有人指出因為蘇貞昌對於總統大位有想法，但蔡英文屬意的接班人為桃園市長鄭文燦，所以為了「卡蘇」，蔡無所不用其極，想辦法要把蘇貞昌拉下來；但對於這些謠言，蘇貞昌今(21)日現身說法，破除外界「蔡蘇不合」的謠言。

蘇貞昌今日出席科學技術會議開幕式時受訪指出，他過去曾提過，在台灣，總統與行政院長這兩個職位最能夠了解彼此的辛苦，蘇貞昌也很感謝蔡總統在這段時間以來一再給團隊鼓勵，希望國人給政府、總統多一點支持，穩定執政，國家才能夠凝聚更多力量邁步向前。

蘇貞昌提到，馬上就要跨年了，政府團隊對此都相當緊張，目前全世界都因為疫情的緣故，大部分國家都正進行鎖國等防疫措施，但因為台灣疫情控制得宜，所以可以開放民眾出門跨年、看煙火，「這是多麼幸福的一件事」，但蘇貞昌還是呼籲民眾配合政府的防疫措施，戴好口罩，保護彼此的健康。

而被問到蘇偉碩醫師的事件，蘇貞昌指出，萊劑相關問題，希望國人上下可以理性討論，並且提出正確的數字；儘管蘇醫師的說法與事實有所出入，但只要更正、給予民眾正確資訊，希望民眾不要以訛傳訛，法定機關也必須依法舉錯；蘇醫師在他的說法上已經有所更正，並且能為過去錯誤傳播的資訊進行補正，讓民眾擁有正確的認知，那麼未來相關的法律責任也會尊重司法機關進行。

(中時新聞網)