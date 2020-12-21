精神科醫師蘇偉碩日前因反萊豬的言論遭政府「查水表」，衛福部以散播不實謠言為由向警方舉報，但近日相關約談程序暫緩，被外界質疑衛福部是否因輿論壓力打算撤告，不過衛福部長陳時中今天在立法院受訪時態度仍相當強硬，強調蘇偉碩仍應向社會大眾說明以正視聽，若錯誤訊息能不再被廣泛傳播，不排除撤告。

陳時中今赴立法院社福及衛環委員會進行施政報告與備詢，會前接受媒體訪問時談到蘇偉碩議題時一方面強調他需向社會大眾澄清以正視聽，另一方面又說自己不是要他認錯。

陳時中表示，「我們最主要是希望能夠以正視聽，讓錯誤訊息不要廣泛傳播，如果能達此效果當然不排除撤告。」

但昨晚衛福部的新聞稿又提到要蘇偉碩先承認相關的反萊豬言論為錯誤，接著才會考慮是否要撤告，媒體追問陳時中究竟是要蘇偉碩就哪一段言論認錯？他卻回應：「並不是要他認錯，是要以正視聽，把一些錯誤訊息更正或比較清楚的跟社會大眾講，那我想這事情就解決了。」

(中時 )