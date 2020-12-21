12月18日，“2020西雙版納金犢創意節世界旅遊名城論壇暨時報金犢獎、時報金像獎、金手指獎頒獎典禮”在西雙版納傣族自治州景洪市曼聽御花園舉辦。數百位來自全國各地的行業專家、業界先進、創意青年和師生代表齊聚神奇美麗的西雙版納，共同見證榮耀時刻。

本次論壇活動，由中國教育國際教育交流協會、中國商務廣告協會指導，旺旺中時媒體集團、西雙版納傣族自治州人民政府共同主辦，西雙版納傣族自治州文化和旅遊局、西雙版納文化旅遊投資開發有限公司、景洪文化旅遊投資開發有限公司共同承辦。西雙版納傣族自治州州委副書記、州委宣傳部部長刀文，西雙版納傣族自治州人民政府副州長趙家信，雲南省康旅控股集團黨委委員、副總經理 劉文平，中國教育國際交流協會主任李國英，旺旺集團中國旺基金會總經理趙宏利等嘉賓出席論壇，與近400位來自各地的政府領導、創意先進、文旅企業以及高校師生代表分享了世界旅遊名城西雙版納的神奇美麗並共同探討了創意所帶來的文化生產力。

18日上午，以“城市公共文化空間之打造”及“世界旅遊名城之文創產業發展”為主題的世界旅遊名城論壇開幕。論壇邀請了國內外在文創、旅遊、城市發展規劃等相關方面的專家進行學術交流和座談。論壇上，西雙版納傣族自治州人民政府副州長趙家信對現場來賓致歡迎辭，並重點指出本次論壇的舉辦的目的，是以城市文化建設為導向，旨在借助各方智慧和力量，進一步推進西雙版納世界旅遊名城建設，加強文化旅遊交流的合作和行動對接。在中科院建築設計所趙偉所長《山水城市》以及中宣部全國文藝名家雷平陽《西雙版納在天邊》的主題演講中，除了分析和分享了世界各地旅遊名城在城市規劃中所體現和表達出的地方文化特色，也期待西雙版納進一步聚焦世界旅遊名城的主題概念，強化西雙版納特有的區域優勢和文化符號。本次論壇還邀請到了建築師周思邈、策展人王海濤、設計師吳偉、科學營達人趙凱輝以及來自英國的Final Frontier 終極先鋒 監製 Chris Colman和來自波蘭的Pawel Zygadlo莊朋副教授，各位嘉賓分別就文創和旅遊城市做了內容豐富的案例分享與建議報告。

左：西雙版納傣族自治州副州長 趙家信 右：旺旺集團中國旺基金會協理 林郁華。(圖/時報金犢獎組委會提供)

旺旺集團中國旺基金會協理林郁華表示，希望通過本次論壇的舉辦能夠從旅遊、文創、少數民族文化、邊境文化等方面帶給西雙版納更多的發展思路和成功經驗，使這個神奇美麗的地方未來成為中國最具特色的旅遊目的地城市，吸引更多喜愛深度旅遊、文化體驗的遊客來到這裡。

(圖/時報金犢獎組委會提供)

18日下午，在一段富有濃郁民族色彩的開場舞後，兩岸四地期待已久的第29屆時報金犢獎，第43屆時報金像獎、第21屆金手指獎頒獎典禮正式開幕。數十位領導嘉賓為在座的百校師生頒發了本年度金犢獎18項命題的17金、18銀、16銅以及地方賽區的一、二、三等獎和最佳美術設計、最佳文案對白、最佳剪輯、最佳攝影、最佳互動、最佳新銳獎。

左：西雙版納傣族自治州州委副書記、宣傳部部長 刀文。中：中國教育國際交流協會綜合與研發部文化教育創意研發中心 主任 李國英。右：旺旺集團 中國旺基金會 總經理/旺旺集團 品牌維護委員會 主席/宋慶齡基金會 理事 趙宏利。(圖/時報金犢獎組委會提供)

來自西安美術學院的創作團隊以戰疫作品《不是三顧》，在70萬參賽學生、1410所高校和71519件去重作品中突圍而出，贏得評委團一致認可，最終摘得年度最佳金犢獎殊榮。在頒獎現場，評委特別獎、金犢獎校長獎、最佳學校金犢獎以及時報金像獎、金手指獎也各有歸屬。

(圖/時報金犢獎組委會提供)

(中時新聞網)