旭富(4119)前3季獲利6.39億元，昨日一把大火除了燒掉8億元損失外，火災波及隔鄰4家廠商也要賠，明年首季至少有6億元的訂單受到影響，今日股價跳空鎖在跌停板112元，開盤不到十分鐘，有近7000張的賣單，苦著臉排隊想要賣。

旭富所有生產線都在桃園廠，這把火一燒，初估明年第1季至少有新台幣6億元的訂單可能會受影響，由於沒有其他廠可救援，轉廠又有藥證等的考量實際上很困難，因此已通知客戶暫時取消訂單，倉庫存貨雖然未直接受到火勢影響，但製成品價值約2.5億元能否出貨，還有待品管進一步分析。

旭富昨日火災財務財產損失粗估8億元，有投保足額的財產保險，財務損失的保險理賠應沒有太大問題，而波及隔鄰的廠商，目前損失還無法評估，公司有投保公共意外責任險，其中財產損失理賠上限為3000萬元。旭富指出，重新安裝機器設備需要半年時間，產能狀態也無法立即回到原有的水準，由於還需要再查廠，估計重建至少需要6個月。

旭富昨(20)日中午左右由於生產線進行化學溶劑處理，不慎引發火災。員工隨即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。這起火災造成2位員工受傷，1位傷勢嚴重菲律賓籍員工今晨不治，另1位已無大礙。

(時報資訊)