大陸一線女星孫儷昨（20日）參加2020騰訊視頻星光大賞，身穿一襲鮮紅的平口禮服隆重登場，卻被網友發現主辦單位疑將她的名字打成「孫莉」，引發一片撻伐，對此孫儷高EQ回應，頓時化解尷尬氣氛。

2020騰訊視頻星光大賞辦在南京，當天夜晚氣溫逼近0度，孫儷沒有走紅毯，直接在典禮會場等候，她穿著一件豔紅色的平口滾荷花邊長禮服，露出鎖骨和雪白香肩，配戴大花辦的白色耳飾，塗著紅色指甲油，氣質優雅又大方知性。

孫儷憑著年度大戲《安家》獲得年度演員的殊榮，當鏡頭和燈光聚焦在她的臉上時，皮膚白裏透紅、眼神閃爍發光，完全看不出是38歲的母親。但有網友發現她坐下來的位置，標示的名字居然是「孫莉」，疑似主辦方搞出烏龍，讓許多網友深感不滿，認為太不尊重孫儷，引發譴責聲浪。

孫儷的後方名字是孫莉。（圖／微博）

隨後，孫儷在微博曬出一張南京南站及自己站在星光大賞舞台上的照片，並發文澄清：「感謝騰訊視頻，那個啥，不是寫錯了名字，是我坐錯了位置。」原本替她打抱不平的粉絲們，不禁被逗樂了，留言直呼：「哈哈哈哈哈該配眼鏡了」、「美女下場親自闢謠了」、「一定是今天氣場太強，把姓名條震裂了」、「經常參加活動連自己名字都不認識啦！」

孫儷解釋是自己坐錯位置。（圖／微博@孫儷）

至於「孫莉」的本尊到底是誰？有網友指出應該是騰訊視頻的高階主管，或是黃磊的老婆，意外再掀起討論。

(中時新聞網)