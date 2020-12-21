陳男是UBA（大專籃球聯賽）虎尾科大隊長，蔡女則是南投人，家中經營茶園。（柯宗緯翻攝）

兩人機車雙載疑似未兩段式左轉，遭後方直行小客車撞上。（柯宗緯翻攝）

高雄市20日晚間發生重大死亡車禍，一對情侶騎機車雙載，疑似未兩段式左轉，遭後方直行汽車追撞，23歲陳姓男騎士及20歲蔡女送醫搶救雙雙不治，隨後兩人身分也一一曝光，陳男是UBA（大專籃球聯賽）虎尾科大隊長，蔡女為南投人，家中經營茶園。

這起車禍發生在晚間6時35分，騎車的陳男與蔡女雙載，行經凱旋四路與瑞田街交叉口，疑似未兩段式左轉，自小客車駕駛林男則疑似未注意車前狀況，機車右前車頭與自小客車左側車身碰撞後，陳男與蔡女被撞飛數公尺遠，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救仍舊不治。

之後兩名死者身分曝光，陳男是高雄人，三民家商畢業後，加入UBA虎科大擔任隊長，就讀自動化工程系4年級，身高190公分的他打的是前鋒，縱橫球場與隊友合作無間，還曾約定好要一起「爭奪籃球賽總冠軍」，未料如今因為一場橫禍斷送年輕性命，再也難以圓夢。

而蔡女家庭在南投經營茶園，也會在社群媒體分享茶園生活。家屬接到惡耗趕赴醫院，蔡女的母親在急診室外頭淚崩。據悉陳男是載女友到高雄幫陳男的阿嬤慶生，未料發生這場意外，雙雙殞命，白髮人送黑髮人的悲痛，令家屬難以承受。

(中時新聞網)