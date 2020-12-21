2021年元旦起有多項新制上路，其中8大項攸關民眾荷包和食安，包括基本工資調漲、勞保與國保費率調高、育兒津貼加碼、還有減稅紅包每人基本生活費用調高等；食安部分則有元旦起開放含萊克多巴胺的美豬進口，手搖飲強制標示總熱量及糖量。

2021年元旦起，8大新制施行如下：

1.餐廳、包裝食品豬肉新制

開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，從進口商、肉品廠、販售通路到店家、攤商都需清楚標示肉品來源，讓民眾能一眼辨識。餐廳或包裝肉品未依規定標示豬肉原產地（國），可依食品安全衛生管理法處以3萬至300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬至400萬元罰鍰。

2.基本工資調漲

基本工資將從現行2萬3800元調高至2萬4000元，時薪從158元調至160元。「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」也配合同步修正，雇主每月將為勞工多提繳12元的勞退金；約有285萬人每月健保費多付3至70元。

3.勞保與國保費率調高

勞保普通事故保險費率依法調高0.5％，從現行11%調漲至11.5％；國民年金保險費率則由9％調高至9.5％，估計302萬人受影響，每月多繳27～55元。

4.減稅紅包

5月報稅適用的109年度基本生活費調高為18.2萬元，受惠戶數增為205萬戶，減稅利益提高至96.57億元。汽機車汰舊換新優惠，包括汽車減徵5萬元、機車減徵4千元貨物稅原定1月初到期，財政部已定調無縫接軌延長。

5.育兒津貼調漲

育兒津貼從每人每月2500元，提高到5000元；年齡也從0-未滿5歲，延長到未滿6歲。此外，幼兒園方面也調降「每人每月應繳費用」，第一胎每月少繳1千元，第二胎少繳2千元，第三胎則免費。。

6.手搖飲強制標示總熱量、糖量

所有手搖杯飲品強制標示總糖量及總熱量，另外像是珍珠、椰果、布丁等配料的熱量也需一併計算，若標示不實，最高可罰400萬元。

7.醬油、燒烤水產品將嚴加規範污染物

醬油、烤魷魚片、烤魷魚絲等零嘴將加強管制污染物質，醬油及以醬油為主調製而成的調味品之「3-單氯丙二醇」限量從0.4ppm下修至0.3ppm。此外，考量燒烤類之水產製品也是國人經常食用的品項，因此食藥署新增燒烤製水產製品的「苯駢芘」限量規定，擴大管理範圍。

8.發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照

1月11日起正式發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照，規費仍維持每本新台幣1300元（未滿14歲孩童每本新台幣900元）。

基本工資8/18敲定 擬漲3%調至2萬4000元

(中時新聞網)