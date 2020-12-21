「永遠的小倩」王祖賢雖息影多年，仍是不少粉絲心中的女神，近日她曬出近照，先預祝大家聖誕快樂和新年新氣象，只見她站在雪地露出甜笑，依舊美艷動人，還是當年的女神，讓網友都驚嘆不已。

王祖賢21日在百度貼吧曬新照，並寫下：「提前祝大家聖誕快樂和新年新氣象」，只見她站在雪地露出微笑，皮膚白皙、氣色紅潤，臉上根本沒有皺紋和瑕疵，一頭烏黑濃密髮量，完全不像已年過半百，53歲仍像20幾歲的少女，讓網友看了都超震撼。

王祖賢最新近照完全沒變。(圖／翻攝自微博)

「真的太美了」、「時光完全不敗女神」、「你敢相信這是53歲的王祖賢？」、「狀態完全不輸當年」、「絕了真的，人家53歲髮量比我20歲還多」。而貼心的王祖賢還回覆粉絲提醒她疫情期間注意防護的留言，「會的快睡喔。」

王祖賢雖然2004年就息影，移居加拿大專心潛佛，不過一舉一動仍受到矚目，之前有「最美小龍女」之稱的港星李若彤出版新書，還特地分享當年與王祖賢的合照，大讚她雖然因《倩女幽魂》已經走紅，但私下沒有半點架子，待人也非常友善。

(中時新聞網)