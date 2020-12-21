大陸航空母艦山東號19日晚間進入我國北方海域，消息傳出後，國防部表示，山東號20日航經台灣海峽後，續向南航行。國防部副部長張哲平今表示，從「山東號」一出港，國防部就掌握其動向，本次航經台海應是要到南海進行演訓，據了解，遼寧艦沒有跟著南下。

張哲平今列席立法院外交國防委員會，受訪時表示，國防部從山東號一出港就密切注意，此次航經台海研判是要到南海進行演訓，至於遼寧艦動向，目前沒有發現南下跡象，會持續追蹤。

國防部昨晚間表示，大陸「山東號」航空母艦（CV-17）及所屬護衛兵力4艘，17日自遼寧大連港啟航南駛，20日航經台灣海峽後，續向南航行。國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握、監控外，也派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒、監控任務，依規定適切應處。

國防部強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。

(中時新聞網)