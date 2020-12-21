本周將經歷冬至、平安夜、聖誕節等活動，還要開始計畫跨年，在這忙碌的一周運勢將會如何發展？星座專家唐綺陽老師在粉絲團表示，本周一水星和太陽進入摩羯，也就是進入冬至，日水同時來到「開創星座零度」，木土也是進入零度，大家都會有改變，只是可能還沒有自覺，無論是心態或面對事情的角度開始有不同的想法，世界和事件也隨之改變，因此本周是一個很好的轉念時機，正向的心態將可以化解壓力、掌握優勢。

重要星象：日水入開創星座零度，水星太陽進魔羯，木土合相高峰，日天120度，金火三分(火象)

日、水入開創星座零度，展開全新的氣象，共同度過巨變下帶來的壓力。水星太陽進魔羯，政府政策、公司高層成矚目焦點，社會基層、勞工大眾的權益受到關注。木土合相高峰，射手在12/22後有撥雲見日、豁然開朗的感覺。日、天120度，適合往務實的方向調整，在職場或理財方面，有出人意表的決定。金、火三分相在火象星座，開始多為自己著想，事情變化多，應明快處理、接受改變。

【工作注意：巨蟹、處女、魔羯、水瓶】

巨蟹：稍作停頓別著急，要因應別人調整腳步

處女：讓思緒再開放點，窮則變、變則通

魔羯：是福是禍還很難說，請稍安勿躁

水瓶：事情來得趕、變化多，動作快就對了

【桃花注意：金牛、雙子、天秤、雙魚】

金牛：挫折能讓人變好，要懂得正向看待

雙子：別故意不聽，以免溝通有障礙

天秤：不要排斥介紹，當作多認識朋友

雙魚：面對爛桃花，拒絕要有技巧

【財運注意：獅子、射手】

獅子：理財方面考慮多，有資金不足的煩惱

射手：積極建設花費大，錢多用於升級配備

【健康注意：白羊、天蠍】

白羊：要繼續養生別過勞，避免弱點發作

天蠍：維持良好生活習慣，別自我放棄

唐綺陽預測12/21~12/27星座運勢

(中時新聞網)