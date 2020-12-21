2012年曾受邀到民進黨說明「萊牛」危害的醫師蘇偉碩，如今因反萊豬言論，遭衛福部告發。對此，有民進黨內政務官看不下去，怒轟近來一些豬隊友行為，讓蘇偉碩越打越紅，真的「笨死了」！

蘇偉碩遭衛福部告發，被高雄警方傳喚25日深夜到案說明，但約談後遭取消，未來後續作為等檢方通知。據《聯合報》報導，一名民進黨內政務官已看不下去怒批，「笨死了」。

民進黨政務官之所以看不下去，據悉主要有2個原因，先是三民二分局要求蘇偉碩到案說明的時間，是選在12月25日耶誕節晚間10點，遭外界抨擊「當事人並非犯罪嫌疑人，卻得接受夜間訊問」，基本人權保障在哪裡？雖然警方取消25日的問訊，並將案件移交高雄地檢署偵查，但這舉動又引發外界揣測。

另一個原因便是退輔會發的新聞稿，內容指出蘇偉碩曾任職榮總，但「去年因違反公約紀律，對同仁妄控語言暴力攻訐，損害醫院及同仁聲譽，破壞單位和諧」而遭免職，希望媒體跟蘇偉碩不要再以榮總前醫師發表萊克多巴胺不實言論。

對此，國民黨立委葉毓蘭質疑，蘇偉碩過去是榮總醫生，為何不能自稱榮總前醫師？各界則質疑，退輔會此舉有侵犯個人隱私之嫌，且蘇偉碩的去職原因和反萊豬並無關係。

(中時新聞網)